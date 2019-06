Veel animo voor reddingsschip Duitse kerk

Voor een reddingsschip van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) ten bate van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee tekent zich brede maatschappelijke steun af.

Dit zei dr. Heinrich Bedford-Strohm, voorman van de EKD, woensdag tijdens een persconferentie in Berlijn, zo berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea.

Bedford-Strohm toonde zich zeer ingenomen met de „reddingsschipresolutie” van de 37e Duitse Evangelische Kerkendag, die vorige week in Dortmund plaatsvond en zondag werd afgesloten. Deze resolutie houdt in dat de EKD zelf een reddingsschip naar de Middellandse Zee stuurt. De kerk mag zich niet verstoppen, maar moet deze wens echt in daden omzetten en er een centraal thema van maken, aldus Bedford-Strohm. „Er mag niemand in de Middellandse Zee verdrinken.” Het reddingsschip moet een helder signaal afgeven tegenover een politiek die bootvluchtelingen laat omkomen, zei hij. „De manier waarop Europa met hen omgaat, is een moreel schandaal.”

Wat de thuishaven van het schip wordt, kon de kerkleider nog niet zeggen.