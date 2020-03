Veel Amerikanen bidden; aantal christenen neemt af

Het aandeel praktiserende christenen in de Verenigde Staten is sinds 2000 bijna gehalveerd. Het aantal Amerikanen dat bidt is, ondanks de afname, nog altijd 69 procent. Dat blijkt uit een recent verschenen onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Barna.

Van de ruim 332 miljoen inwoners van de Verenigde Staten is momenteel zo’n 25 procent praktiserend christen; in 2000 was dat nog 45 procent. Volgens onderzoeksbureau Barna is een praktiserend christen iemand die het geloof erg belangrijk vindt en minstens een keer per maand de kerk bezoekt.

Veel Amerikanen bidden wekelijks. In 2020 geeft 69 procent van de ondervraagden aan dat zij veel bidden, in 2000 lag dat percentage op 82.

Bijbellezen is in de afgelopen twintig jaar licht afgenomen. In 2000 las 39 procent van de Amerikanen regelmatig uit de Bijbel. In 2020 is dit aandeel gezakt naar 35 procent.

Het aantal niet-christenen groeide van 20 procent in 2000 tot 32 procent in 2020.

Volgens David Kinnaman, directeur van de Barna Group, wijzen de resultaten op een „behoorlijke verandering in het geestelijk leven van Amerikanen. Zij zijn in de praktijk van hun geloof minder strikt dan in de decennia daarvoor. Dalend kerkbezoek heeft gevolgen voor de inzet van predikanten en kerkelijk werkers. Kerken moeten zich afvragen wat hun rol is, ook met het oog op jongeren.”

Barna heeft de gegevens van meer dan 96.000 respondenten geanalyseerd.