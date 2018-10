Vbg De Stadskerk Groningen opent tweede locatie

Vrije baptistengemeente (vbg) De Stadskerk in Groningen opent zondag haar tweede locatie in de Groningse binnenstad, in het Platformtheater aan het Boterdiep.

De Stadskerk is een groeiende baptistengemeente met zo’n tweeduizend vaste bezoekers per week. „Met de nieuwe locatie ontstaat geen nieuwe kerk, wel een nieuwe dienst”, schrijft de vbg in een aankondiging op Facebook. „Beide locaties –zowel de hoofdlocatie aan de Friesestraatweg als de centrumlocatie in het Platformtheater– vallen onder dezelfde visie, hetzelfde leiderschap en dezelfde begroting.” Vijftig voornamelijk jonge leden hebben beloofd zich in de nieuwe locatie iedere zondag actief in te zetten voor muziek, kinderwerk en gastvrijheid. „We richten ons allereerst op jongeren en studenten”, aldus Mark Stoorvogel, die leiding gaat geven aan de nieuwe locatie.

De hoofdlocatie van De Stadskerk is gehuisvest in het westelijk deel van de voormalige Melkfabriek De Ommelanden. Het gebouw werd in 2012 betrokken, na een verbouwing die 1,3 miljoen euro kostte. De grote zaal biedt plaats aan ongeveer 1500 bezoekers.