Vaticaan wil kindermisbruik in ministaat voorkomen

Seksueel misbruik van kinderen binnen het Vaticaan zal drastisch worden aangepakt. De Rooms-Katholieke Kerk zal er echter geen dagtaak aan hebben, want het aantal kinderen in de ministaat is op de vingers van een hand te tellen.

Het Vaticaan nam de maatregel op de zogenoemde misbruiktop, die eind februari in Rome werd gehouden. Hiervoor was een wetswijziging en een ”motu proprio” nodig. Dit pauselijk schrijven verscheen vrijdag.

Deze wetswijziging is een van de initiatieven van het Vaticaan om de problematiek van seksueel misbruik aan te pakken. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat er nog een handboek komt voor bisschoppen die met misbruik worden geconfronteerd. Er komt ook een speciale ”task force” van kerkrechtexperts die bisschoppen in landen met minder ervaring gaan helpen.

De nieuwe wet geldt voor alle 5000 werknemers van de Heilige Stoel. De paar kinderen die in Vaticaanstad wonen, zijn in de meeste gevallen kinderen van leden van de Zwitserse Garde, het pauselijke leger.