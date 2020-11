Vaticaan: Misbruik kardinaal niet verhuld

Er was tot 2017 geen hard bewijs dat de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick schuldig was aan seksueel misbruik.

Dat stelt het Vaticaan in een dinsdag verschenen rapport van 450 pagina’s. Meerdere mannen zeggen slachtoffer te zijn geworden van de 90-jarige Amerikaan, die inmiddels uit zijn ambt is gezet. De Rooms-Katholieke Kerk trekt ook het boetekleed aan. De voormalige paus Johannes Paulus II wist van de reeks misbruikbeschuldigingen voordat McCarrick tot kardinaal werd verheven, staat verder in het rapport.