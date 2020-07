Vandalisme en inbraak in meerdere Duitse kerken

Verschillende Duitse kerken kregen in de afgelopen weken te maken met inbraak en vernieling.

Een verwarde man richtte op 14 juli een ravage aan in de Sint-Augustinuskerk in Trier. Hij sloeg meerdere ruiten in, waarbij hij ernstige snijwonden opliep.

In Krefeld rukten inbrekers de kostbare oude deur van een zogenoemde tabernakel (bewaarplaats van hosties) uit hun scharnieren. Ook namen ze een staander mee. Dat gebeurde op 10 juli. Op dezelfde dag werd uit het Augustijnenklooster in Erfurt een kruis van spijkers ontvreemd dat herinnert aan het bombardement op het klooster in 1945.

Zaterdag 18 juli pleegde een 18-jarige man en zijn 19-jarige vriendin vandalisme in de Apostelkerk in het Duitse Rehau, meldde nieuwsdienst Idea. Het stel was onder invloed van drugs. Ze staken kaarsen aan en besmeurden het altaar. Buurtbewoners hielden hen vast tot de politie arriveerde.