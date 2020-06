Vandalen bij Duitse kerken zelden gepakt

Redactie kerk

BERLIJN. In Duitsland zijn vorig jaar 64 christelijke locaties doelwit geworden van vandalisme. De daders komen uit zowel extreemrechtse als extreemlinkse hoek. In slechts zes gevallen lukte het de politie om de verdachten op te sporen.

Dat blijkt uit cijfers die de Duitse regering openbaar heeft gemaakt op aanvraag van oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD), meldde persbureau Idea eind vorige week. Het onderzoek is uitgevoerd door een politiedienst die expliciet onderzoek doet naar politiek gemotiveerde criminaliteit.

De daders richtten zich onder meer op christelijke kerken en begraafplaatsen. Bij een derde van de ruim zestig locaties was sprake van opzettelijke vernieling en ”propagandadelicten”. In 25 gevallen was te herleiden dat de misdaden gepleegd werden door rechts-extremisten, terwijl de daders in 23 gevallen afkomstig waren uit extreemlinkse hoek.

Religieuze motieven

In acht gevallen was sprake van daden die gepleegd werden uit religieuze motieven. Van acht andere gevallen was niet duidelijk welke motieven de daders hebben gehad.

Van de zes verdachten die in het afgelopen jaar zijn achterhaald, hadden vier de Duitse nationaliteit. Ook werden een Syriër en een Turk gearresteerd.