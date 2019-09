Herman van Wijngaarden is per 1 september voor een dag per week in dienst getreden bij Hart van Homo’s.

Dat meldde De Waarheidsvriend donderdag. Hart van Homo’s is in 2016 opgericht om steun te geven aan homoseksuele jongeren uit met name reformatorische en evangelische gemeenten.

Van Wijngaarden (1963) is stafmedewerker bij de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB).

Hart van Homo’s start ook met nieuwe Bijbelstudiegroepen.