Van Leeuwenorgel uit gkv Dokkum nu in Grijpskerk

Het Van Leeuwenorgel uit het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) aan de Snip in Dokkum doet sinds kort dienst in de kerk van de gkv Grijpskerk-Niezijl. Het instrument uit 1954 werd oorspronkelijk gebouwd voor een kerk in het Gelderse Gameren. Sinds 1990 stond het in Dokkum.

Het bedehuis van de gkv in Dokkum is begin dit jaar verkocht aan een drietal investeerders. De gemeente fuseerde met de gereformeerde kerk vrijgemaakt Driesum c.a, en komt nu als gkv Dokkum-Driesum samen in De Bron in Wouterswoude. Daardoor werd ook het orgel overbodig.