Van Ginkel nieuwe directeur Kom over en help

De Stichting Kom over en help (KOEH) heeft Rijk van Ginkel per 1 april benoemd als hoofd programma’s en directeur. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

Beide functies zijn geïntegreerd, omdat Kom over en help gekozen heeft voor een nieuwe organisatievorm. Van Ginkel gaat samen met hoofd communicatie en fondsenwerving Corine de Jong leidinggeven aan Kom over en help. Zij nemen de taken over van directeur Karst de Vries, die om gezondheidsredenen terugtreedt.

Van Ginkel is arts en werkt momenteel als programmamanager bij Open Doors en als alarmcentralearts. Tevens doet hij onderzoek op het gebied van infectieziekten en vaccinatie in de reformatorische gezindte. Sinds 2016 is hij bestuurslid van Kom over en help. Van Ginkel woont in Bodegraven, is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij is lid van de hervormde gemeente Bodegraven.