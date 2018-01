Van Geest hoogleraar aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. Paul van Geest is benoemd tot parttimehoogleraar theologie en economisch denken aan de faculteit der wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dat maakte de universiteit woensdag bekend. De leerstoel van Van Geest is per 1 januari gestart wordt mede mogelijk gemaakt door de Erasmus Holding en de Erasmus School of Economics. De leerstoel moet bijdragen aan het onderzoek naar en onderwijs over de relatie tussen filosofie, economie en theologie.

Van Geest is sinds 2007 hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. Van 2002 tot 2007 was hij bijzonder hoogleraar augustijnse studies aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

