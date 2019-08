Van Engelshoven: Kerk is baken en ankerpunt

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) noemt kerkgebouwen „bakens en ankerpunten.” Dat zei de bewindsvrouw van D66-huize donderdag in een interview met de NRC. Van Engelshoven trok eerder miljoenen uit voor het behoud van religieus erfgoed en voor het ontwikkelen van kerkenvisies.

„Een kerk is de herkenbaarheid van je buurt, je dorp, je stad”, aldus de minister in NRC. „Het is ook de plek waar iedereen welkom is. Ik vind dat we moeten proberen ze zoveel mogelijk open te houden als ze een andere functie krijgen.”