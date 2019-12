Van den Brink wint wedstrijd nieuwe ”Nu zijt wellekome”

De wedstrijd van missionaire organisatie Ark Mission om een nieuwe tekst te maken op de melodie van het kerstlied ”Nu zijt wellekome”, is gewonnen door Jan van den Brink uit Eindhoven.

Van den Brink zegt tegenover Refoweb, waarvoor hij ook actief is als vragenbeantwoorder, dat hij de aankondiging van de actie zag in het Reformatorisch Dagblad. Samen met zeventig anderen stuurde hij een nieuwe versie van het lied in. Van den Brink probeerde „meer recht te doen aan het kerstverhaal” en moderniseerde de oude tekst.

Het eerste couplet van ”Jezus is geboren” luidt:

Jezus is geboren, Christus onze Heer!

Een ieder moet het horen, steeds, keer op keer!

Zoon van God op aarde komt als kwetsbaar kind, zo teer.

Hij maakt zondaars zalig en brengt de vrede weer:

Ere zij God!