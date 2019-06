van den Boogaart heeft zondag afscheid genomen als pastor-pionier van de pioniersplek Seinpost Slinge, opgezet vanuit de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid.

Van den Boogaart gaat met pensioen. In de afscheidsdienst, die gehouden werd in de Open Hofkerk, stond Van den Boogaart stil bij Zacharia 2:5-9. Het thema van de preek was: ”God in this city”.

Van den Boogaart werd tijdens de dienst door een tiental personen toegesproken.

