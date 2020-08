Valse kardinaal in Duitsland veroordeeld

In Duitsland is vorige week een 72-jarige man die zich voordeed als kardinaal uit Cuba veroordeeld tot een forse geldboete voor het misbruiken van kerkelijke titels.

Dat meldt de Duitse nieuwsdienst Idea. De man huurde in Lichtenfels (Beieren) een vakantiewoning en was van daaruit op internet actief. Hij droeg een kerkelijk gewaad en zei tegen de huurbazin dat hij een kardinaal uit Cuba was. Deze vond op internet echter meerdere gevallen waarbij de man zijn rekeningen niet betaalde. De politie ontmaskerde de man vervolgens.