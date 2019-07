De organisatie van Nederlandstalige vakantiekerkdiensten in Jupille, een dorpje in de Belgische Ardennen, is overgenomen door familie J. W. Meijer uit Ouderkerk aan de Amstel. De afgelopen 35 jaar was Hilde Douw verantwoordelijk voor de organisatie. Zij gaf vorig jaar aan dat er niemand was die haar taak wilde overnemen.

Met de overname door de familie Meijer is de opheffing van de Protestants-Evangelische Vakantiekerk Jupille voorkomen. Komende zondag is de eerste dienst van dit zomerseizoen.