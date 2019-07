Vakantiebijbelclub Almere 25 jaar

Christelijke gemeente De Wegwijzer organiseert in Almere in de week van 12 tot en met 16 augustus voor de vijfentwintigste keer de vakantiebijbelclub.

Kinderen van vier tot en met elf jaar zijn elke dag van 13.30 tot 15.30 welkom bij een gratis kinderprogramma op zes verschillende locaties in Almere voor „mooie verhalen, vrolijke liedjes, grappige spelletjes, spannende poppenkast en uitdagende knutsels.” Voor tieners is op dezelfde tijden en plaatsen een eigen programma onder de noemer ”Let’s Go”.

Het thema is ”Ik zie, Ik zie wat jij niet ziet”. In 2017 namen 400 kinderen deel aan de vakantiebijbelclub in Almere, in 2018 waren dat er ruim 500.