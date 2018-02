Uurwerk kerk Oosterwijtwerd hersteld met gift uit fonds

Het uurwerk in de kerktoren van de Mariakerk in het Groninger dorp Oosterwijtwerd wordt hersteld met behulp van geld uit een speciaal fonds. Dat meldt de eigenaar van de kerk, de Stichting Oude Groninger Kerken.

Het fonds wordt gevuld met een schenking van een anonieme weldoener uit Amsterdam. Het geld is bestemd voor de instandhouding van de romaanse zaalkerk. Het bedehuis zelf is in 2015 al uitgebreid gerestaureerd.

Daarbij werd onder meer de schade hersteld die was ontstaan door diverse aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in Groningen.