Utrechtse protestanten beginnen platform

Utrechtse protestanten bundelen hun krachten en starten een nieuw platform. Het uitbrengen van een glossy hoort hierbij.

Platform Utrechtse Protestanten (PUP) wil namens de protestantse gemeente in de Domstad een zichtbare bijdrage leveren aan de Utrechtse samenleving.

Marieke van Willigen, drijvende kracht achter het platform, vindt het „hoog tijd” dat Utrechtse protestanten hun „calimerohouding” afleggen. „We leveren volgens het laatste onderzoek de Utrechtse overheid per jaar 9 miljoen euro op aan vrijwilligerswerk en culturele activiteiten. We organiseren politieke debatten, inloopmaaltijden, concerten, noem maar op. Alle binnenstadskerken, behalve de Buurkerk, zijn ’s zondags gewoon nog in functie. Wij doen ertoe. Vandaar PUP.”

PUP, dat donderdag in de Nicolaikerk wordt gepresenteerd, is er zowel voor protestantse kerkleden als Utrechters die nieuwsgierig zijn, maatschappelijk betrokken of „simpelweg op zoek naar verdieping of zingeving.”

Op de website van het platform komen podcasts, filmpjes en nieuws te staan. Van Willigen: „De verschillen tussen protestanten in Utrecht zijn levensgroot, ga maar eens naar een dienst in de Domkerk of in de Jacobikerk. De verschillen maken ons sterk. Dat diversiteit onze kracht is, zie je terug in het platform.”