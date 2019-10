Urker stichting vreest zware tijden voor kerk Rusland

De Urker Stichting Hulp aan verdrukte en vervolgde christenen geeft inmiddels 45 jaar steun aan kerken in Oost-Europa. Ter gelegenheid hiervan geeft ze een boek uit. Louwe Kater heeft er als vrijwilliger lang aan gewerkt. „Wat Rusland betreft, lijken we weer terug te keren naar het verleden.”

Naast financiële steun, brengen vrijwilligers met personenauto’s, busjes en campers Bijbels, christelijke lectuur en goederen naar geloofsgenoten in Oost-Europa. In sommige landen zijn Bijbels en christelijke lectuur vaak verboden of zeer moeilijk te verkrijgen. De stichting wil in deze behoefte voorzien.

De stichting werd begin jaren zeventig opgericht, vertelt Kater. „Toen de Roemeense voorganger Wurmbrand op een zondag op Urk een spreekbeurt hield, maakte dat veel indruk bij de toehoorders. De diaconie van de christelijke gereformeerde kerk maakte vervolgens een plan om het werk van de ondergrondse kerken in Roemenië en Hongarije te steunen. Zo is het begonnen.”

Sinds de jaren negentig ligt de focus vooral op Rusland, maar ook Oekraïne, Wit-Rusland en andere voormalige Sovjetstaten worden niet vergeten. „Onze stichting draait puur op vrijwilligers uit de verschillende gereformeerde kerken van ons dorp”, vervolgt Kater. „Het bestuur bestaat uit tien personen. Dan zijn er zo’n vijftig directe vrijwilligers, die iedere maand betrokken zijn bij activiteiten. We hebben ook vrijwilligers die vanwege hun werk niet altijd actief kunnen zijn, maar helpen waar ze kunnen. In totaal hebben we hiermee zo’n tachtig vrijwilligers. Veruit de meesten komen uit Urk, maar we hebben bijvoorbeeld ook een aantal actieve vrijwilligers uit Waddinxveen en Geldermalsen.”

Achteruit

Als het aankomt op godsdienstvrijheid, gaat het in Rusland de laatste jaren eerder achteruit dan vooruit, merkt Kater. „De Russische overheid legt steeds meer beperkingen op. Zo is het evangeliseren op straat verboden. Christelijke jeugdkampen zijn dat eveneens. De kerken mogen nog nauwelijks activiteiten in het openbaar organiseren.”

En daarmee houdt het volgens Kater niet op. „De Russische overheid werkt aan een filter op internet om christelijke websites te blokkeren. Dit laatste schreef een bezorgde broeder uit Rusland ons. Hij ziet het langzaam maar zeker steeds meer richting de situatie gaan zoals we die kennen uit China.”

Aan de grens merkt Kater dat het steeds moeilijker wordt om Rusland binnen te komen. „We moeten de Bijbels weer steeds vaker tussen de kleding en bagage verstoppen. Net zoals dat vroeger, in de beginjaren, moest.”

Jubileumavond

Op zaterdag 26 oktober wordt het boek tijdens een jubileumavond in Urk gepresenteerd. Voor bezoekers is er een gratis exemplaar per huisadres beschikbaar.

„Het boek is een terugblik op 45 jaar hulpverlening”, vertelt Kater. „Hiermee geven we ook verantwoording van het vrijwilligerswerk dat we dankzij de steun van kerken, particulieren en bedrijven al vele jaren mogen doen. Een blijk ook van dank en waardering aan hen dat we dit alles met Gods hulp en onder Gods zegen mogen doen.”