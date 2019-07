Unieke brief informeert over eerste christenen

Redactie kerk

BAZEL. In de papyruscollectie van de universiteit in Bazel bevindt zich een unieke brief waarin dagelijkse wederwaardigheden uit het leven van een vroegchristelijke familie worden beschreven, aldus een persbericht van de universiteit.

De brief is gedateerd in het jaar 230 na Christus en is daarmee ouder dan alle tot nu bekende documentatie over (in dit geval in Egypte wonende) christenen in de Romeinse tijd. De lezer krijgt een waardevol inkijkje in de wereld van deze christenen, iets wat in elke andere historische bron ontbreekt.

De vroegste christenen in het Romeinse Rijk worden nogal eens geportretteerd als zonderlinge burgers die zich terugtrokken uit de wereld en hadden te lijden onder vervolging. Dit blijkt echter niet uit de inhoud van de bewuste papyrusbrief (P.Bas 2.43). Deze bevat aanwijzingen dat Egyptische christenen in het begin van de derde eeuw op het platteland woonden, daar bestuurlijke functies hadden en in hun dagelijks leven niet verschilden van hun heidense omgeving.

De Bazelse universiteit heeft de bewuste papyrusbrief, die een zekere Arrianus aan zijn broer Paulus schreef, al meer dan honderd jaar in haar bezit. Het document onderscheidt zich van het gros van de bewaard gebleven brieven uit het Grieks-Romeinse Egypte door de wijze van begroeting aan het slot: Nadat de schrijver over dagelijkse gezinsaangelegenheden verteld heeft en naar de beste vissaus geïnformeerd heeft, spreekt hij de wens uit dat zijn broer voorspoedig zal zijn „in de Heere.” De auteur gebruikt een afgekorte variant van de christelijke uitdrukking: „Ik bid dat u voorspoedig bent in de Heere.”

„Het gebruik van deze afkorting heeft ongetwijfeld te maken met het christelijke geloof van de briefschrijver”, zegt Sabine Huebner, hoogleraar Oude Geschiedenis in Bazel. „Het is een exclusief christelijke formulering, die we goed kennen vanuit nieuwtestamentische handschriften.” De naam van de geadresseerde, Paulus, is volgens haar ook veelzeggend. „Paulus was in die tijd een uiterst zeldzame naam. We mogen daaruit afleiden dat zijn (in de brief genoemde) ouders christenen waren en hun zoon vernoemd hadden naar de apostel Paulus.”