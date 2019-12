„Uitzien naar vrucht op het werk onder het Joodse volk”

„Hebben we hier wel vrucht op ons werk?” vroeg ds. C. J. Meeuse in Oekraïne eens moedeloos aan zijn vertaalster. „De grootste vrucht zit achter u”, zei ze. Daar zat een Joodse voorganger die was ingewonnen voor de gereformeerde leer.

De emeritus predikant uit Arnemuiden haalde het voorval zaterdag in Geldermalsen aan toen hij tijdens de jaarlijkse Israëldag van de Gereformeerde Gemeenten afscheid nam van het deputaatschap voor Israël, waarvan hij vanaf het begin in 1992 deel uitmaakte. Ook ds. W. Silfhout en de ouderlingen K. Bel en K. Karels legden hun functie neer.

De scheidende deputaten vertelden hoe ze bij het werk betrokken raakten en welke ervaringen grote indruk maakten. Het deputaatschap kwam tot stand nadat er meer zicht kwam op de beloften voor het Joodse volk die in Romeinen 9-11 zijn verwoord. Momenteel wordt werk verricht in Israël, Oekraïne, Moldavië en Hongarije.

„We gingen erheen om het volk dat van Christus gescheiden is, de Messias te verkondigen”, zei ds. Meeuse. Wegen werden geopend, andere keren moesten teleurstellingen worden geïncasseerd. Twee deputaten raakten in een vliegtuig in gesprek met een seculiere Jood. Op het foldertje dat hij kreeg, las hij: „Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Hij smeet het traktaatje op de grond en vertrapte het: „Dit kan een Jood nooit geschreven hebben.”

J. M. Schot en A. M. Otte presenteerden zaterdag de website biblicalreformedbooks.com, waarop vijf deputaatschappen lectuur in acht talen hebben geplaatst. Eind mei ging de website online en inmiddels zijn er 250 boeken en traktaatjes opgenomen. Er is al zo’n duizend keer tekst gedownload, waarvan 80 procent via een smartphone.

Toerusting

In Israël kwam een gemeente in Nazareth tot stand en sinds eind augustus dit jaar is evangelist M. L. Dekker er als predikant werkzaam. „De eerste keer dat ik de eeuwenoude Aäronitische zegen op de gemeente mocht leggen, wekte veel ontroering”, zei de predikant zaterdag.

Inmiddels heeft ds. Dekker er voor het eerst het Heilig Avondmaal bediend. „Er was opzien én uitzien. Ook voor jezelf komt er veel op af. Onze Spaanssprekende ouderling moest eindigen. Hij barstte in snikken uit. Dat maakte diepe indruk.”

Voor de komende periode ziet ds. Dekker kadervorming als zijn belangrijkste taak. „We willen de drie ambtsdragers en de gemeenteleden toerusten. Uiteindelijk moet de gemeente zo zelfstandig worden dat de werkers uit Nederland zichzelf overbodig maken.”

Een belemmerende factor is het tijdsgebrek van de kerkenraadsleden. Ze werken van zeven tot zeven in een fabriek en gaan soms zonder onderbreking van een dagdienst een nachtdienst in.

„Ons uitzien en onze verwachting is dat de Joden zelf de boodschap onder hun volksgenoten gaan verkondigen”, zei ds. A. Schot (Nunspeet), voorzitter van het deputaatschap. „De duivel probeert dat op alle mogelijke manieren tegen te houden, maar de boodschap moet gehoord worden: Zie, hier is de Messias, de Beloofde der vaderen.”

„De Heere legt Zelf het Woord in harten van Joden, heidenen en christenen”, zei ds. P. Mulder (Tricht-Geldermalsen). „Zij komen aan –ook uit het Jodendom–, door Goddelijk licht geleid.”

Raketten

In Nazareth ontstaan nieuwe contacten onder meer via de kleding- en kringloopwinkel. Die wordt door Ezra for Israel, een stichting in de Noord-Amerikaanse zusterkerken van de Gereformeerde Gemeenten, gesponsord, terwijl ook vrouwenverenigingen in Nederland zich ervoor gaan inzetten. Inmiddels zijn al verschillende bezoekers van deze winkel naar de samenkomsten van de gemeente gekomen.

Het werk gebeurt in een turbulente samenleving, zei ds. Dekker. „Er is chaos in de politiek. In de moskeeën wordt haat gepreekt. In november hadden we twee dagen oorlog: er werden 350 raketten op Israël afgeschoten. Er viel echter niet één slachtoffer. De Heere is de Bewaarder.

Bid voor het kleine stekje in Nazareth. Bid voor de dominee, die vaak ook vol vrees zit. Bid voor de kerkenraad, maar bid vooral dat het Joodse volk tot bekering zal komen.”