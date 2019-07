Uitzetting Iraanse christin uit Duitsland dreigt

Een Iraanse christin die in 2015 naar Duitsland is gevlucht, dreigt uitgezet te worden naar Iran. Daar wacht haar de gevangenis en wanneer zij haar geloof niet herroept, foltering en misschien zelfs de dood, aldus ”Christliche Initiative Herborn”. De projectgroep doet er alles aan om de dreigende uitzetting te voorkomen.

De projectgroep is in het leven geroepen door kerkelijke gemeentes in Herborn, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen. Op verschillende manieren probeert de groep aandacht te vragen voor de situatie van de Iraanse christin Mahsa (een schuilnaam). Zo vond in juni een „gebedsmars” plaats, en loopt er momenteel een online petitie. Van de 5000 beoogde handtekeningen zijn er inmiddels ruim 4300 binnen.

Mahsa, een ex-moslima, moest in 2015 vluchten nadat zij zich in Iran bekeerd had tot het christendom. Allah kon haar vragen niet beantwoorden, vertelt woordvoerder Georg Müller van de projectgroep in een interview met de Duitse website jesus.de. Ze ontmoette christenen en bezocht regelmatig de samenkomsten van een Iraanse huisgemeente. Daar leerde zij Jezus Christus kennen. Als gevolg daarvan veranderde haar leven en ging ze getuigen van haar geloof.

Het delen van het Evangelie is in Iran ten strengste verboden. De politie wilde Mahsa arresteren, maar ze kon tijdig vluchten. Met haar gouden sieraden bekostigde ze de vlucht naar Duitsland.

Afgewezen

Woordvoerder Müller zegt dat hij Mahsa op haar woord gelooft. Zo kent ze volgens hem heel specifieke Bijbelgedeelten uit haar hoofd. „Haar lievelingsboek is bijvoorbeeld het boek Job, wat past bij haar situatie. In Frankfurt is ze gedoopt en ze bezoekt regelmatig op zondag de kerkdienst.”

Toch is haar asielaanvraag in Duitsland door asieldienst BAMF verworpen. Mahsa heeft volgens de dienst niet geloofwaardig kunnen maken dat ze een innerlijke verandering heeft ondergaan. Dit ondanks dat de christin een doopbewijs, lidmaatschap van een gemeente en zelfs het arrestatiebevel kon voorleggen.

Bij een administratieve rechtbank is de asielaanvraag van Mahsa op soortgelijke gronden afgewezen.

Open Doors-directeur van Duitsland Markus Rode noemt het handelen van de BAMF in het Duitse christelijke magazine Pro „absurd. Medewerkers van de BAMF, die zelf geen christen zijn, testen nog steeds het geloof van bekeerlingen.”

Daarop volgde een noodaanvraag bij het Duitse constitutionele hof, dat beoordeelt of er sprake is van een schending van een van de grondrechten. Ook dat leverde niets op.

Gebed

Nu alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, hoopt de projectgroep dat de politiek door het indienen van een petitie actief wordt. Volgens Müller kunnen slechts „honderdduizenden handtekeningen” de politiek overreden om Mahsa een verblijfsvergunning te geven. Daarnaast hoopt hij dat een commissie die gaat over schrijnende gevallen besluit dat Mahsa recht heeft op een verblijf in Duitsland.

Müller: „We hebben God gebeden of Hij ervoor wil zorgen dat Mahsa blijven kan. En omdat God machtig is, geloof ik dat Mahsa blijft.”

Gevaar

Mahsa komt uit een invloedrijke familie in Iran, die er alles aan gelegen is dat zij zich weer tot de islam bekeert. Een van haar broers werkt voor de regering, een andere is een hoge beambte bij de religieuze politie.

Iraanse christenen die geen asiel ontvangen en worden teruggestuurd, lopen in Iran groot gevaar. Zo werd in mei een 58-jarige christelijke vrouw teruggestuurd naar Iran, waar ze direct werd opgepakt. De Iraanse overheid ziet christenen als een bedreiging voor de samenleving. Wanneer zij het Evangelie verkondigen, volgt een gevangenisstraf. Bekeerlingen worden gezien als afvalligen.