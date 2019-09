Uitvoerige enquête onder Duitse Joden

De Centrale Joodse Raad in Duitsland is een uitgebreid onderzoek naar het Joodse leven binnen en buiten de Joodse gemeenschappen in Duitsland gestart.

Dat maakte de raad dinsdag in Berlijn bekend.

Een online enquête, die in samenwerking met het Duitse Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen is ontwikkeld, dient de oorzaken van de dalende ledentallen binnen de Joodse gemeenschappen te achterhalen.

De vragenlijst moet de Joodse raad betrouwbare cijfers en inzichten geven, zodat de Joodse gemeenschappen in Duitsland de komende decennia versterkt kunnen worden. Ook wil de raad beter kunnen reageren op behoeften van Joden die geen lid zijn van een kerk.

De zogenoemde gemeenschapsbarometer is het grootste onderzoek dat ooit binnen de Joodse gemeenschap is uitgevoerd, zo vermeldt de Centrale Joodse Raad in Duitsland.

De online vragenlijst kan tot en met het einde van 2019 worden ingevuld.

De eerste resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2020 verwacht.