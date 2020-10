Uitstel in zaak tegen financieel directeur Timotheos

Het proces tegen de financieel directeur van Stichting Timotheos, dat donderdag van start ging in Malawi, is twee weken uitgesteld.

Dat meldden bronnen vanuit Malawi donderdag.

De financieel directeur van Stichting Timotheos werd in april gearresteerd op verdenking van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij negen mannen. Eind september werd hij opnieuw opgepakt, ditmaal op verdenking van ontucht met minderjarige meisjes. Na beide arrestaties werd hij op borgtocht vrijgelaten. Stichting Timotheos stelde zijn financieel directeur direct na de eerste arrestatie op non-actief. Ook heeft hij een gebiedsverbod.

Bij de rechtszitting donderdag in de Zuid-Malawische stad Blantyre waren alle negen slachtoffers aanwezig om te getuigen. Vanwege het uitstel kwamen zij daar echter niet aan toe.

De rechtbank wil met het uitstel van twee weken de aanklager tijd geven om een verweer te maken op een vraag van de advocaat van de verdachte. De advocaat verzocht om een uitspraak van het Constitutioneel Hof van Malawi. Het hof zou volgens hem moeten uitspreken dat niemand in het Afrikaanse land nog kan worden vervolgd voor homoseksualiteit. Formeel is homoseksualiteit volgens de Malawische wet strafbaar, maar er is al jarenlang niemand meer voor veroordeeld. Zo’n uitspraak zou volgens de advocaat leiden tot vrijspraak voor zijn cliënt.

De aanklager stelde echter dat homoseksualiteit in Malawi weliswaar niet meer wordt vervolgd, maar dat dit alleen geldt als er sprake is van wederzijdse instemming bij het seksueel contact. Dat gaat volgens de aanklager in dit geval niet op. Volgens hem is er sprake van seksueel misbruik omdat de mannen zich in een afhankelijke positie bevonden ten opzichte van de financieel directeur.

De rechtszitting had alleen betrekking op de aanklacht van de mannen en staat los van de beschuldigingen van ontucht met minderjarige meisjes. Het is nog niet bekend hoe en wanneer die zaak behandeld wordt.