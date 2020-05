„Uitstel bediening heilig avondmaal is heel erg”

In veel gemeenten kan het heilig avondmaal niet worden bediend. Hoe ingrijpend is dat? Drie reacties.

In de hervormde gemeente te Kockengen heeft ds. J. W. Hooydonk net afscheid gepreekt. Zondag doet hij intrede in Oldebroek. Zowel in Kockengen als in Oldebroek wordt viermaal per jaar het avondmaal bediend. In Kockengen werd het nog bediend in februari, kort voordat het niet meer mogelijk was om naar de kerk te gaan. In Oldebroek werd het bediend op de laatste zondag dat de gemeente naar de kerk kon gaan.

Ds. Hooydonk. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. Hooydonk: „In Kockengen zou het avondmaal weer in mei worden bediend, maar het is duidelijk dat dit waarschijnlijk niet doorgaat. In Oldebroek staat de avondmaalsdienst pas voor juni op de kerkelijke kalender. We hopen dat de regels dan iets verruimd zijn.” Ds. Hooydonk vindt het „heel erg” als het avondmaal niet kan worden bediend. „De opdracht om dit te doen, komt van de Heere Jezus Zelf: „Doet dat tot Mijn gedachtenis.” Zoals we iedere dag brood nodig hebben voor ons lichaam, zo heeft een kind van God het sacrament van het heilig avondmaal nodig ter versterking van het geloof. Voor hen die onbekeerd zijn, is het ook van belang dat het sacrament wordt bediend, om te kunnen zien dat we genodigd worden naar de bruiloft van het Lam. De coronacrisis laat ons zien: Er komt een einde aan de genadetijd. Dan is er geen mogelijkheid meer om zalig te worden.”

Staphorst

In de hersteld hervormde gemeente te Staphorst wordt normaal gesproken tweemaal per jaar het avondmaal bediend, meestal in maart en oktober. De laatste avondmaalsdienst vond plaats op 8 maart, net voor de biddag. Ds. H. J. van Marle, de plaatselijke predikant: „Op de laatste zondag dat de gemeente kon opgaan, mocht het avondmaal dus bediend worden. En op de biddag mocht de heilige doop nog worden bediend. Dat zijn onverdiende voorrechten geweest.”

Ds. Van Marle. beeld RD, Anton Dommerholt

Hoe de toekomst eruit ziet, is onzeker, zegt ds. Van Marle. „Komt er überhaupt nog een aardse toekomst, of is de wederkomst nabij? Onze zorg op kerkelijk erf moet niet zijn: Wanneer krijgt alles weer zijn normale verloop? Onze zorg moet zijn wat deze crisis persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk in geestelijke zin uitwerkt. Als ons volk zich door genade zou verootmoedigen en zich zou bekeren van hun boze wegen, zou de Heere onze zonden vergeven en het land willen genezen. Lees wat er staat in 2 Kronieken 7:14. Waar dat waar wordt, zal het zijn gezegende vrucht ook niet missen met het oog op de aankomende avondmaalsbediening.”

Capelle aan den IJssel

Corstiaan Heijboer is lid van de gereformeerde gemeente te Capelle aan den IJssel-West. Vorig jaar februari mocht hij voor het eerst deelnemen aan het heilig avondmaal. Op 15 maart zou het sacrament bediend zijn, maar dat ging niet door. Toen ik hoorde dat de bediening niet doorging, greep me dat wel aan. De dominee preekte over Psalm 55:23: „Werpt uw zorg op den Heere, en Hij zal u onderhouden.” Dat gaf rust.”

Corstiaan Heijboer. beeld familie Heijboer

Heijboer vindt het „een verdrietige zaak” dat het avondmaal niet kan worden bediend en dat de kerkgang wordt gemist. „Het laat zien dat we totaal rechteloos zijn. Aan de andere kant is er ook een uitzien, een verlangen terug naar de kerk, daar waar de Heere soms zo dichtbij is, en ook naar de avondmaalsbediening. Wat overblijft is de klacht, de schuldbelijdenis en het gebed: „Heere, waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen? Waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels.”

Maar wat zullen wij klagen? De boodschap van Pasen heeft geklonken. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen opdat wij worden opgewekt tot een nieuw leven.”