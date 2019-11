De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) komt weer bijeen in de Oenenburgkerk in Nunspeet. Hoe gaat zo’n kerkelijke vergadering in z’n werk?

In deze video leggen we je het haarfijn uit. Ook gaat de voorzitter van de synode, ds. Schenau, in op enkele onderwerpen die op de agenda staan. Sommige daarvan zijn „best spannend”, aldus de predikant. Hij doelt onder op de discussie rond vrouwen in het ambt.