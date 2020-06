Uitleg: Wie mag er weer naar de kerk?

De coronamaatregelen worden per 1 juli verder versoepeld. Wat betekent dit voor de kerkgang?

Wat heeft het kabinet woensdagavond uitgesproken?

Voor bijeenkomsten, waaronder kerkdiensten, geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard. Eerder was aangekondigd dat er vanaf 1 juli maximaal 100 mensen tegelijk een kerkdienst zouden mogen bijwonen.

Kan iedereen op zondag gewoon weer naar de kerk?

Nee. Omdat er onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden, kunnen kerken per dienst nog steeds (veel) minder mensen toelaten dan onder normale omstandigheden.

Wat is het voordeel van de nieuwe maatregel?

Kerkelijke gemeenten met een groot gebouw kunnen in principe meer dan 100 kerkgangers per dienst toelaten. Dat was in de eerdere plannen voor de periode na 1 juli nog niet mogelijk. Er kan dus meer maatwerk worden geleverd, afhankelijk van de plaatselijke situatie. „Kijkend naar de regels van het RIVM kunnen we hier maximaal vijfhonderd mensen kwijt”, verklaarde bijvoorbeeld ouderling T. (Teunis) Bunt van de gereformeerde gemeente in Opheusden woensdagavond tegenover dagblad Trouw. In het kerkgebouw kunnen normaal zo’n 1900 mensen.

Aan welke voorwaarden moeten de gemeenten voldoen?

Voor kerken die meer dan honderd mensen willen toelaten geldt dat de kerkgangers zich vooraf moeten registeren. Verder moet er bij de ingang van de kerk worden gecontroleerd of mensen ziekteverschijnselen hebben (de zogenoemde triage). In de kerk moeten er vaste plekken zijn aangewezen waar de gemeenteleden mogen gaan zitten.

Tijdens kerkdiensten moeten de gemeenteleden op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Er moet in de gebouwen voldoende worden geventileerd.

Daarnaast gelden de gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken). Mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven.

Is aanmelden voor een kerkdienst verplicht?

Voor bijeenkomsten met meer dan honderd personen geldt dat registratie vooraf verplicht is. De plaatselijke kerkelijke gemeente bepaalt hoeveel mensen er in een dienst kunnen worden toegelaten. Zij regelt ook welke gemeenteleden in welke diensten welkom zijn en nodigt hen daarvoor uit, bijvoorbeeld in alfabetische volgorde. De kerkelijke gemeente weet in alle gevallen welke mensen er in een kerkdienst kunnen worden verwacht. Kerkleden kunnen dus niet spontaan naar de kerk komen.

Mag er gezongen worden tijdens de kerkdiensten?

Premier Rutte zei woensdagavond dat het niet is toegestaan om in groepsverband „hard mee te zingen” of te schreeuwen. Later verhelderde hij dit door te stellen dat gemeentezang sowieso niet mag zolang er geen vaccin is, ook niet als dit heel zacht gebeurt.

Wel wordt het waarschijnlijk onder voorwaarden mogelijk om met individuele zangers of met een klein koor op een podium de zang een plek te geven in de liturgie.

De premier opperde als mogelijkheid nog om „mooie gezangen of psalmen” voor te dragen. „Misschien kan dat wel een nieuwe traditie opleveren.”

Wat moet er nog meer gebeuren?

Het is een ingewikkelde klus voor kerkenraden en kosters om per 1 juli alles in goede banen te leiden. De protocollen voor onder meer de toegang, de looproutes en het toiletbezoek zullen hiervoor moeten worden aangepast.

Hoe lang gelden de huidige maatregelen?

Per 1 september wordt de situatie opnieuw bekeken.