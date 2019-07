Uitgaven stichting HVC in 2018 gestegen

De stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) heeft in 2018 ruim 900.000 euro uitgegeven voor de steun aan projecten. Dat is een ton meer dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de stichting eerder deze maand presenteerde. De inkomsten uit fondsenwerving daalden met 20.000 euro naar 1.109.474 euro. Het jaar werd afgesloten met een negatief saldo van iets meer dan 20.000 euro. De stichting was vorig jaar werkzaam in achttien landen. Ze verspreidde ruim 5000 Bijbels en 1,6 miljoen evangelisatiebrochures.

De stichting bood in 2018 ook onderdak aan Saif Ul Malook, de advocaat van de Pakistaanse christin Asia Bibi die naar Nederland was gekomen. In het najaar werd er een gebedsbijeenkomst voor Bibi gehouden in de Grote Kerk van Vianen.