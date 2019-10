Uitbreiding kerkgebouw baptisten Hoogeveen

De kerk van baptistengemeente Beth-El in Hoogeveen ondergaat een verbouwing en wordt uitgebreid. Tijdens de verbouwing kerkt de gemeente in de lokale Goede Herderkerk (PKN) en Ichthuskerk (CGK).

De werkzaamheden zijn in augustus begonnen en worden in november afgerond, deelt ds. W. M. A. van der Hoek mee. De totale kosten bedragen ongeveer 350.000 euro. Het gaat om achterstallig onderhoud en het duurzamer maken van het kerkgebouw, dat dateert uit 1974, maar ook om uitbreiding van het aantal zitplaatsen. Op dit moment telt de kerk 290 zitplaatsen en dat worden er 340. „De gemeente maakt een langzame maar gestadige groei door”, zegt ds. Van der Hoek. „De Alphacursus, die we al jaren organiseren, zit bijna elk jaar goed gevuld, met zo’n twintig deelnemers. Van hen is een gedeelte van christelijke afkomst, maar een groot gedeelte toch ook niet.”

De gemeente is, aldus de voorganger, „te karakteriseren als een gemeente waar het Woord van God centraal staat, zichtbaar gemaakt door Bijbelverklarende prediking en een sterk accent op discipelschap, waarbij gebruik gemaakt wordt van eigentijdse vormen. Zo is er een beamer aanwezig die teksten en beelden op een scherm projecteert, en zingt de gemeente onder leiding van een orgel en een band zowel psalmen en gezangen als opwekkingsmuziek.”