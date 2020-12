Uitbraak Covid-19 in kerk VS leidt tot twaalf doden

Een uitbraak van Covid-19, begonnen in een kerk in Charlotte in de Verenigde Staten, heeft ondertussen al minstens twaalf doden geëist.

Dat meldde de lokale overheid maandag.

Een gemeente van het kerkgenootschap United House of Prayer for All People in Charlotte, een stad in de staat North Carolina, hield begin oktober grote samenkomsten. Bezoekers hielden geen afstand tot elkaar en droegen ook geen mondkapjes, rapporteerden diverse media. De uitbraak die daardoor ontstond, leidde uiteindelijk tot 12 doden en meer dan 200 besmettingen. De meesten zijn geen lid van de kerk.

Een uitbraak in een nabijgelegen verzorgingstehuis valt volgens de overheid ook te herleiden tot de samenkomsten in de kerk. Twee bewoners zijn ondertussen overleden.

Halverwege oktober verbood de overheid de kerk om samen te komen. Dat verbod is later weer opgeheven.