TWR: Mediazending noodzakelijker dan ooit

De situatie van christenen in landen die voor zending en evangelisatie gesloten zijn, wordt steeds verontrustender.

Dat zegt Hubrecht Smits, directeur van Trans World Radio Nederland & België (TWR), in het jaarverslag 2018. „In gesloten landen is zendingswerk via de media meer dan ooit noodzakelijk.”

TWR noteerde vorig jaar ruim 2,6 miljoen euro aan inkomsten. Dat is 12 procent meer dan in 2017. Die stijging is vooral te danken aan een toename van het aantal nalatenschappen. In totaal ondersteunde TWR vorig jaar projecten in 41 verschillende landen in Afrika, het Midden-Oosten, Europa en Azië. Ook in Nederland en België worden programma’s uitgezonden. TWR verbreidt het Evangelie in meer dan 230 talen via allerlei geluidsdragers, waaronder radio, internet, audiospelers en apps.

In Indonesië, dat vorig jaar driemaal getroffen werd door natuurrampen, zond TWR noodhulpprogramma’s uit.