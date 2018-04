TWR biedt hoop voor jongeren in Turkije

Het Evangelie brengen in een seculier en islamitisch Turkije valt niet altijd mee. Toch krijgen met name jongeren wekelijks de goede boodschap te horen, zegt Elif Aslan, contactpersoon van Trans World Radio (TWR) in Turkije.

Zij is zaterdag te gast op een open dag van TWR in Barneveld. Elif Aslan is haar schuilnaam. Dat zegt al genoeg over haar land: het nagenoeg geheel islamitische Turkije (voor 95 procent). „Er is hier vrijheid van godsdienst en christenen kunnen zonder problemen samen komen, dat vooropgesteld, maar als je een missionaire functie vervult zoals ik bij radiouitzendingen, ligt dat moeilijk. De staat controleert veel zaken, op internet en in de media.” Daarom ook geen foto van Aslan, want ook die zou haar in problemen brengen. „Vrijheid van godsdienst? Ja en nee, dus”, lacht ze.

Aslan maakt voor TWR Turkije vooral christelijke programma’s voor de jeugd. Het is in haar land verboden te evangeliseren onder jongeren beneden de 18 jaar, terwijl islamonderwijs op alle basisscholen wel verplicht is. Met het programma ”Youth” wil TWR relaties bouwen en vertrouwen creëren bij jongeren tussen de 18 en 35 jaar.

Hoe blijven christenen staande in een land met 80 miljoen inwoners waarvan er zich slechts 200.000 christen noemen? Aslan: „We mogen niet direct evangeliseren, maar wel uit de Bijbel lezen en preken uitzenden. In onze programma’s leggen we de nadruk op relaties tussen mensen en het belichten van de Bijbelse en ethische achtergronden van het leven. Er zijn veel sociale problemen in Turkije, zoals met betrekking tot vrouwen en het misbruik van kinderen. Dan is het van belang om te horen hoe de Bijbel zich tot deze vraagstukken verhoudt.”

De meerderheid van Turkije is islamitisch, en daar valt alles onder: conservatief, radicaal, nominaal en seculier, aldus Aslan. „De Turkse regering is seculier en probeert met succes aanvallen van radicale moslims tegen te houden. Tegelijkertijd houdt ze ook weer de hand boven hun hoofd omdat zij vooral stemmen uit die groep krijgt.”

Er leven veel geestelijke vragen bij moslims, zo is de ervaring van Aslan. „De laatste tijd zijn er veel openbare scholen veranderd in islamitische scholen die alleen maar onderwijs over de islam geven. Veel Turken zijn daar theïst geworden, ze geloven in de ene God. Maar hoe moeten ze die God dan kennen? Daar krijgen we veel vragen over. Van huis uit mogen moslims geen vragen stellen over hun geloof want dat wordt als twijfel gezien.” Aslan bekijkt nuchter en in vertrouwen de toekomst. „God heeft Zijn eigen plan met ons land en wij weten niet Zijn tijd. Gods tijd is de beste tijd en hiervoor beschikbaar zijn is het belangrijkste waartoe een mens geroepen wordt.”