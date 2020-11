Tweede kerkelijk reddingsschip in de maak: Sea-Eye 4

De alliantie United 4Rescue, een initiatief van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), wil een tweede schip naar de Middellandse Zee sturen om bootvluchtelingen te redden.

Het nieuwe reddingsschip, de Sea-Eye 4, is een voormalig bevoorradingsschip uit 1972. Het ligt in de haven van Rostock en zal worden uitgerust voor zijn reddingsoperaties. United4Rescue, waarbij zo’n 660 maatschappelijke organisaties zijn aangesloten, exploiteert al het reddingsschip Sea Watch 4, dat momenteel op last van de Italiaanse regering in de haven van Palermo aan de ketting ligt.

EKD-raadsvoorzitter Heinrich Bedford-Strohm riep de Italiaanse overheid vrijdag op het schip vrij te geven. Hij verwees naar de dood van meer dan negentig vluchtelingen bij verschillende scheepsongevallen in de Middellandse Zee de dag ervoor. „De dood van zoveel mensen binnen een paar uur is verschrikkelijk. Er moet een einde komen aan het buitensporig lijden en de zinloze dood in de Middellandse Zee.”

De Italiaanse regering bepaalde op 20 september dat de Sea Watch 4 niet meer mocht uitvaren. Volgens de EKD spelen daarbij politieke motieven een rol.