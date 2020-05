Tweede kerk hervormd Woudenberg heet De Oosterpoort

Het kerkelijk centrum dat de hervormde gemeente in Woudenberg wil bouwen in nieuwbouwwijk Het Groene Woud, krijgt de naam De Oosterpoort. Dat heeft de algemene kerkenraad afgelopen maand besloten.

De naam is onder meer een knipoog naar De Poort, een bekend kruispunt in het centrum van Woudenberg. Het kerkelijk centrum komt in het oosten van Woudenberg te staan. In de Bijbel is de Oostpoort de oostelijke toegang tot het tempelplein in Jeruzalem (Nehemia 3:29 en Ezechiël 10:19). „Een poort heeft iets van „welkom”, „kom binnen, want hier ben je veilig”, aldus de kerkenraad in een bericht aan de gemeenteleden. „Daarnaast verwijst het woord ”poort” naar een plek om samen te komen en een veilige plaats om te schuilen. Deze elementen willen wij als gastvrije gemeente in Woudenberg uitdragen naar alle inwoners.”

In het definitieve ontwerp wordt ook een benedenverdieping opgenomen, voor een dependance van een huisartsenpraktijk en diaconaal-maatschappelijke ruimtes. Het kerkgebouw omvat verder een kerkzaal met circa 450 zitplaatsen, een ruim opgezette multifunctionele ontmoetingshal, een huiskamer, enkele zalen, vergaderruimten en spreekkamers.

Een tweede kerk –naast de Dorpskerk in het centrum– stelt de hervormde gemeente volgens de kerkenraad in de gelegenheid ook in Oost-Woudenberg „kerk in de buurt” te zijn.