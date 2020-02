Twee predikanten Haagse Bethlehemkerk ondanks krimp

„Een unieke stap”, zo noemt ds. E. K. Foppen het besluit van de hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk in Den Haag om een tweede predikant te beroepen.

De protestantse gemeente Den Haag, waar de Bethlehemkerk onder valt, heeft te maken met neergang en krimp. „Er sluiten helaas nog steeds kerken, predikanten met een fulltime contract gaan 80 procent werken”, zegt ds. Foppen. „En het dal is nog niet bereikt. De komende jaren zal er nog verder moeten worden gesnoeid.”

Toch heeft de protestantse gemeente Den Haag, die de financiën van de wijkgemeenten beheert, recent besloten dat de Bethlehemkerk een tweede predikant in dienst mag nemen. „De voorwaarde is dat wij als gemeente het salaris zelf moeten opbrengen”, zegt ds. Foppen. „In de afgelopen maanden is gebleken dat er daarvoor financiële draagkracht is in de gemeente. Ook zijn er enkele sponsors en fondsen die het missionaire werk in Den Haag steunen. De kerkrentmeesters geven op basis van de huidige toezeggingen groen licht.”

De gemeente, die tussen de 900 en 1000 leden telt, wordt nu gediend door ds. Foppen. Tot juni 2019 was ook de missionaire predikant ds. A. Vastenhoud via de IZB werkzaam in Den Haag. Opnieuw een predikant via de IZB beroepen, was niet mogelijk, omdat de IZB deze constructie niet meer aanbiedt, zegt ds. Foppen.

De tweede predikant zal voornamelijk het missionaire werk voor zijn rekening nemen en voorgaan in de erediensten. „Het is mooi om het onderscheid tussen activiteiten binnen en buiten de kerk niet te groot te laten zijn. Een vast gezicht kan daar aan bijdragen.” De predikant krijgt in eerste instantie een aanstelling van vijf jaar aangeboden. „Normaal gesproken beroep je voor onbepaalde tijd, maar daarvoor is de financiële situatie te onzeker.”

De gemeente hoopt voor de zomer een beroep uit te kunnen brengen, zegt ds. Foppen. „Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een profielschets. Daarna mag de gemeente namen indienen. We volgen de standaard beroepingsprocedure.”