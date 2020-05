De zogenoemde Dorpskerkenbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft twee nieuwe dorpskerkambassadeurs, meldt de Nieuwsbrief Dorpskerkenbeweging. Mark Schippers, kerkelijk werker in het Friese dorp Akkrum, wordt dorpskerkambassadeur voor Noord-Nederland. Hij komt in de plaats van ds. Jolanda Tuma. Ds. Klaas Touwen, predikant van de protestantse gemeente Deil en Enspijk, wordt dorpskerkambassadeur voor Zuid-Nederland. Hij komt in de plaats van Mathilde Meulensteen. Ds. Betsy Nobel blijft dorpskerkambassadeur voor Noord-Nederland en dr. Jacobine Gelderloos blijft projectleider.

Ds. Touwen schrijft: „Vanaf het begin heb ik mijn hart verpand aan de Dorpskerkenbeweging die ons beweegt tot verdieping en verbinding. Verdieping: dat je er meer kerk van wordt, koerst op inhoud, put uit de bronnen van Woord en Sacrament, van stilte en gebed. Verbinding: in voortdurend contact met kunst en cultuur, welzijn en oecumene, van en voor het dorp.”

In de nieuwsbrief staat verder dat de dorpskerken elkaar blijven inspireren via de Facebookgroep. Verder worden er binnenkort digitale netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Het platform Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland is bedoeld om kerk en dorp in een veranderende tijd op elkaar te betrekken. De eerste landelijke Dorpskerkendag werd in 2018 gehouden.