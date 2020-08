Twee kerken in Kazachstan onteigend

Het stadsbestuur van de Kazachstaanse hoofdstad Nur-Sultan heeft opdracht gegeven om twee kerkgebouwen verbeurd te verklaren.

Dat meldde nieuwsdienst Forum 18 vorige week.

Het gaat om de Grace Presbyterian Church en om het nog niet voltooide nabijgelegen kerkgebouw van Agape Pentecostal Church. Volgens het gemeentebestuur is de grond waarop de kerken staan nodig voor de bouw van een kleuterschool.

Grace Church probeert de verbeurdverklaring via de rechter aan te vechten, maar vanwege ziekte van een rechter is nog niet duidelijk wanneer het proces kan plaatsvinden. De kerk zegt ook dat er te weinig geld voor het kerkgebouw is geboden.