De Gereformeerde Kerken Nederland krijgen twee classes. Dat meldt het kerkverband maandag.

De plaatselijke gemeenten van het kerkverband te Kampen en Ede zijn elk opgedragen om in februari 2021 een classis bijeen te roepen.

Het besluit is genomen door de kerkelijke synode van 3 oktober. Deze synode is na drie zittingen gesloten op 21 november in Harderwijk.