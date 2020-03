Twaalf klokken luidden ”Licht voor Dordt” in

Twaalf kerken in Dordrecht luidden zaterdagavond de coronahulpactie ”Licht voor Dordt” in. De grootste klok van Nederland, in de toren van de Grote Kerk, voegde daaraan een diepe basklank toe.

Ook een aantal kleinere klokken in de toren werd in beweging gezet. De klokken waren vele kilometers rondom de historische binnenstad te horen.

De bijna 10.000 kilo wegende klok in de toren van de Grote Kerk kwam in beweging nadat op een symbolische wijze aan de voet twee kaarsen in een grote lantaarn waren aangestoken. Ds. Paul Wansink van de Grote Kerk en Hans Berrevoets als voorzitter van het Platform Dordtse Kerken noemden dat een „symbolisch moment”, om de Dordtse naam van de coronahulpactie Licht voor Dordt een beeld mee te geven. „Twee kaarsen in de lantaarn geven ook aan: We zijn niet alleen”, aldus Berrevoets.

Bij het aansteken van zijn kaars wees ds. Wansink erop dat op zondag 22 maart in veel kerken Johannes 9 wordt gelezen. „Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld. Zo geloven en hopen wij dat zijn licht ook in deze donkere tijden schijnt. Hoop voor de wereld ook nu. Prachtig dat Dordtenaren daar op allerlei manieren aan mee doen.”

Op veel plaatsen in Dordrecht –de oudste stad van Holland– werden om 20.00 uur gelijk met het luiden van de kerkklokken kaarsen aangestoken. Op de route tussen de Grote Kerk en het stadhuis waren zowel achter ramen als op straat kaarsen neergezet. Achter het raam van het stadhuis van Dordrecht was door een bode om acht uur –toen de klokken van de kerken gingen luiden– een brandende kaars geplaatst. Op die manier maakte de gemeente de steun zichtbaar voor de actie, die vanuit de samenleving op gang was gekomen onder de noemer Licht voor Dordt.

Hoge nood

„We werken samen in het belang van onze gehele samenleving. We zijn allemaal Dordtenaren”, aldus Berrevoets. Zijn organisatie heeft een voortrekkersrol gespeeld, maar benadrukt dat het nu gaat om het leggen van verbindingen, omdat de nood hoog is. „Barmharigheid en mededogen zijn vormen van solidariteit, die horen bij ons innerlijk leven, ons geloof”, aldus Berrevoets.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht steunt de brede actie Licht voor Dordt ook. Hij gaf ook direct toestemming voor het luiden van de zwaarste klok van de Grote Kerk. Vanaf de Franse tijd (1795-1813) is immers de toren van de kerk –samen met de kerk symbool van de Dordtse synode van 1618-1619– eigendom van de overheid.

Ook klokken van kerken die behoren tot de gereformeerde gezindte werden in Dordrecht geluid, zoals de Julianakerk (gereformeerde gemeente), de Pauluskerk en de Augustijnenkerk (Gereformeerde Bond) en de Zuidhovenkerk (christelijke gereformeerde kerk).

