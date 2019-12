Turkse politie neemt duizend jaar oude Bijbel in beslag

Turkse agenten hebben vorige week een naar schatting duizend jaar oude Bijbel in beslag genomen, aldus de lokale krant Daily Sabah.

De Bijbel, die van papyrus is gemaakt en in het Aramees is beschreven, werd na een tip gevonden in de stad Inegöl, zo’n 200 kilometer ten zuiden van Istanbul.

Vier verdachten, onder wie twee potentiële kopers, werden gearresteerd en beschuldigd van smokkel.

Het is niet de eerste keer dat de Turkse politie de handel en illegale verkoop van historische voorwerpen en cultureel erfgoed een halt toeroept.