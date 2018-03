Turkse kerken publiceren handboek

„Het heeft iets van een wonder”, zegt de Armeense bisschop Sahak Masalyan. De christelijke kerken in Turkije hebben samen een theologisch handboek gepubliceerd.

In twaalf hoofdstukken legt het boek, ”Christianity. Fundamental Teachings”, de leerstukken van het christelijk geloof uit, zoals de natuur van God, de redding door Jezus Christus, de inspiratie van de Bijbel, het werk van de Heilige Geest en de rol van de kerk.

De Armeense bisschop Masalyan sprak begin vorige maand bij de presentatie van de Engelse editie in Istanbul. Het „meest spectaculaire aspect” noemt hij de eerste pagina, waar de namen van vertegenwoordigers van alle christelijke hoofdstromingen zijn te vinden. Het boek is ondertekend door de patriarch van de Oosters-Orthodoxe Kerk, de Armeense aartsbisschop, de Syrische metropoliet, de voorzitter van de rooms-katholieke bisschoppen en de leider van de Associatie van Protestantse Kerken. „Dit boek drukt het gemeenschappelijk geloof van de kerken van Turkije uit”, aldus de verklaring voorin. „We keuren de publicatie goed en bevelen het aan bij een breed publiek.”

De Turkse christelijke kerken tellen in totaal minder dan 100.000 leden op een overwegend islamitische bevolking van 80 miljoen mensen.

Volgens bisschop Masalyan is de geboorte van het handboek ironisch genoeg te danken aan de Turkse staat. In 2002 bereikten de regering in Ankara klachten dat Turkse schoolboeken verkeerde informatie zouden bevatten over niet-islamitische groepen, legt hij uit. „In antwoord hierop vroegen ambtenaren aan de vertegenwoordigers van Turkse kerken een commissie in te stellen. Deze commissie zou basisteksten moeten schrijven waarin het christelijk geloof wordt uitgelegd. De kerken stemden in met het voorstel. Zo schreef een commissie van elf leden een samenvattend, compleet overzicht van de belangrijkste christelijke dogma’s. De incorrecte teksten van de schoolboeken werden vervangen door de accurate informatie die door christenen zelf is geschreven.”

Volgens de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus heeft het overheidsproject de kerken dichter bij elkaar gebracht. „We hebben ontdekt welke fundamentele overtuigingen we met elkaar delen. We realiseren ons dat er meer is wat ons verenigt dan wat ons scheidt.”