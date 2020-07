Turkse Hoge Raad doet nog geen uitspraak over Hagia Sophia

Het blijft nog even spannend of de Hagia Sophia in Istanbul een moskee mag worden. De Turkse Hoge Raad zou donderdag uitspraak doen in de kwestie, maar besliste dat die uitspraak pas over twee weken wordt gedaan.

De Hagia Sophia is de grootste kerk van het oude christendom. Het gebouw werd een moskee toen Constantinopel in 1453 werd veroverd door de Ottomanen. In het begin van de 20e eeuw, onder de Turkse leider Atatürk, werd het bouwwerk een museum. Dat is het nog steeds, maar de Turkse president Erdogan heeft meermalen aangegeven er liever weer een moskee van te maken. Die wens is tegen het zere been van de kleine Grieks-orthodoxe minderheid in Turkije. Sommige kerkleiders hebben opgeroepen om, bij wijze van compromis, het monument in het vervolg open te stellen voor zowel christelijke als islamitische bijeenkomsten.

Wordt de Hagia Sophia ditmaal echt een moskee?