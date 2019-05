Turkije zet vier christenen uit

Turkije heeft in de afgelopen maanden zeker vier buitenlandse christenen die in het land werkzaam waren, uitgezet.

Dat meldde de christelijke nieuwssite Evangelical Focus eind vorige week. Zo werd afgelopen donderdag de Amerikaan Mike Platt het land uitgezet. Platt woonde 21 jaar in Turkije en werkte als voorganger bij de Kadikoy International Church in Istanbul.

Platt had op 2 april het land verlaten voor een korte reis. Toen hij een week later terugkeerde, kreeg hij op het vliegveld te horen Turkije niet meer in te mogen. De voorganger is een nacht vastgehouden op het vliegveld, waarna hij werd uitgezet. Er is geen reden gegeven voor de uitzetting.

De Turkse overheid verbiedt het opleiden van nieuwe kerkleiders. Daarom zijn in het land relatief veel buitenlandse voorgangers actief.

De uitzetting van Platt past in een patroon, schrijft Evangelical Focus. In de afgelopen jaren zijn meerdere christelijke werkers de toegang tot het land ontzegd, aldus het magazine.

Zo kreeg in februari een vrijwilliger van de Kadikoy International Church –dezelfde kerk als waar Platt als voorganger werkte– te horen dat hij het land niet meer in mocht. In dezelfde maand werden David en Pamela Wilson op het vliegveld vastgehouden en Turkije uitgezet. De Wilsons werkten in Turkije voor de Holy Bible Information Association, een zendingsorganisatie.

Mensenrechtenorganisaties wijzen op een sterke afname van vrijheden onder het bewind van president Erdogan. Open Doors meldde in februari dat Turkse protestantse kerken sinds de rechtszaak tegen de Amerikaanse predikant Andrew Brunson toenemende agressie ervaren. Kerkleiders spreken van een „klimaat van onveiligheid”, aldus de organisatie voor vervolgde christenen.