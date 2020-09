TUK wil vaste bijdrage per kerklid

De kerkelijke bekostiging van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) moet anders, als het aan de raad van toezicht ligt. Het voorstel is om een vast aandeel per kerklid vast te stellen en dat mee te laten groeien met het welvaartsniveau.

Tot dusver bezon de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) zich elke drie jaar op de relatie met de universiteit en de financiering ervan. Dat betekent dat elke drie jaar discussies over noodzaak en taken zich herhalen, zei voorzitter Leen Hordijk maandag tijdens de opening van het academisch jaar in Kampen.

Wat hem betreft zou de bestaansreden van de universiteit echter een vaststaand gegeven moeten zijn. Dit bestaansrecht „hoeft dan niet elk synodejaar opnieuw besproken te worden.”

Het belang hiervan is volgens Hordijk des te groter nu de vrijgemaakten en de Nederlands gereformeerden in een proces van hereniging zijn. „Concreet stellen we een convenant voor, waarin langjarige afspraken rond bestuur, identiteit en kerkelijke financiering worden vastgelegd, in lijn met wat in het verleden is uitgesproken.”

Bij het vaststellen van een quotum dient gerekend te worden met een eventueel dalend ledental, en dus teruglopende bekostiging. „Op deze manier hoeft 80 procent van de financiële besluiten –of misschien nog wel meer– niet meer op de synode behandeld te worden.”

Migrantenkerken

Rector prof. dr. Roel Kuiper meldde in zijn openingstoespraak dat de Theologische Universiteit Kampen gaat samenwerken met de Foundation Academy in Amsterdam, een instelling die academisch (theologie)onderwijs geeft aan migranten, vluchtelingen en kansarme mensen. De Foundation Academy, opgericht door Theoloog des Vaderlands dr. Samuel Lee, heeft een eigen netwerk onder migrantenkerken.

Daarnaast kondigde prof. Kuiper aan dat er in samenwerking met de Stichting Christelijke Filosofie een bijzondere leerstoel vanwege die stichting aan de TUK gevestigd gaat worden. „En er is meer: de samenwerking in het verband van de Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten neemt steeds concretere vormen aan. Dat betreft de drie theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek, allen met een eigen ambtsopleiding. Samen hebben zij ontdekt dat zij in de bestuurlijke en organisatorische sfeer veel zaken kunnen delen.”

Vergelijkbaar

De Theologische Universiteit Kampen start dit jaar met een vergelijkbaar aantal studenten als vorig jaar, toen zij groei kon rapporteren (153 studenten in 2019-2020). In totaal veertig mensen schreven zich in voor de masteropleidingen.

Omdat de universiteit dit jaar vanwege de coronacrisis geen Engelstalige master aanbiedt, moet zij de inschrijvingen hiervoor missen. De bachelorroute wordt gevolgd door in totaal veertien studenten.