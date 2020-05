TUK in gesprek met Zwolle over verhuizing

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is met de gemeente Zwolle in gesprek over vestiging in die stad.

Dat maakte Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Zwolle, vrijdag bekend. Haar partij en het CDA hebben het Zwolse college gevraagd actief mee te denken bij het vinden van een geschikte locatie voor de universiteit.

Volgens Rots ziet de TUK mogelijkheden om samen te werken met de Universiteit Twente en met de Zwolse hogescholen Viaa en Windesheim.