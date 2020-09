TUA start master herbronning gereformeerde theologie

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken start in september volgend jaar de master ”herbronning gereformeerde theologie”.

De master is ontworpen voor studenten die in korte tijd „een diepteboring in de gereformeerde theologie willen doen”, vertelt prof. dr. A. Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de TUA en decaan van de master. „We hebben het beste wat de TUA te bieden heeft, samengebracht in een interdisciplinair programma. Bijbel, theologie, geschiedenis en beroepspraktijken worden met elkaar in gesprek gebracht.”

De master begint met een inleidende module over het hart van de gereformeerde theologie, waarna keuzemodules volgen: christelijk leiderschap, Bijbellezen in de 21e eeuw, vrijheid, recht en gerechtigheid.

Eigen leervraag

De insteek is vooral gericht op de eigen leervraag van de student, die zowel praktisch als theoretisch kan zijn, aldus prof. Huijgen. „Wij mikken dus niet zozeer op geïnteresseerden in een stroming als de gereformeerde scholastiek, al kan dat ook wel, maar meer op identiteitscoördinatoren op scholen en in christelijke organisaties, op juristen, accountants en allen die op zoek zijn naar theologische verdieping van hun geloof. Daarnaast richten we ons op onze eigen bachelorstudenten en internationale studenten. Er is al veel belangstelling en de eerste aanmeldingen komen ook binnen.”

De TUA kent ook een voltijdse master van drie jaar voor toekomstige predikanten. „Voor anderen werd die minder aantrekkelijk omdat ze te langdurig was. We zijn blij dat we nu een alternatief hebben”, aldus prof. Huijgen. „In het Engels heet de master ”Living Reformed Theology”. Het gaat om de levende theologie en om het levend houden daarvan.”