De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) organiseert tot en met vrijdag de Week van de Vroege Kerk.

Prof. dr. M. A. Van Willigen gaf maandagavond de aftrap met een onlinelezing over de ontwikkeling van de hymne vanuit het Nieuwe Testament. Hij liet zien dat de kerkvaders Ambrosius en Hilarius in de vierde eeuw in het Westen de hymne nieuw leven inbliezen.

Een deel van de activiteiten is online te volgen via de TUA-website.