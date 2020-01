TUA en HHS starten onderzoekscentrum puritanisme

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) in Amsterdam hebben dinsdag het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) opgericht. TUA-rector prof. dr. H. J. Selderhuis (l.) en HHS-rector prof. dr. W. van Vlastuin ondertekenden dinsdag in Apeldoorn een overeenkomst. beeld TUA