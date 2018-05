TUA benoemt twee promovendi

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) heeft T. Boele-Noort en A. van den Os per 1 april benoemd als promovendi.

Dat meldde de TUA donderdag. Boele-Noort doet onderzoek naar de toepassing van de kerkelijke tucht in de kerk van de 21e eeuw. Haar promotor is prof. dr. H. J. Selderhuis. Van den Os, die onlangs een beroep als parttime predikant aannam naar de christelijke gereformeerde kerk te Spijkenisse, onderzoekt het thema ”De wraak van God in het Nieuwe Testament”. Hij wordt begeleid door prof. dr. H. G. L. Peels.